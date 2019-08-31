Оголтелое рыболепие: в России хотят запретить пиранью

В России предложили запретить ввоз и разведение пираний. Инициативу опубликовали на портале «Российская общественная инициатива» в августе. Автор петиции утверждает, что в южных регионах страны в водоемах появились пираньи, которые угрожают людям, а также экосистеме рек и озер. Появились эти хищные рыбы якобы потому, что их выпускают на волю недобросовестные владельцы. «Известия» выясняли, действительно ли россиянам грозит новая беда.

Русская пиранья

Разведение пираний в России в домашних условиях действительно не запрещено, как не запрещено разведение декоративных рыбок , рассказал «Известиям» ведущий инженер отдела пресноводных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Образов. Однако в коммерческих целях их разводят довольно редко.

Во-первых, потому что спрос на пираний невысок, а во-вторых, никакое российское аквариальное хозяйство не сможет выдержать ценовой конкуренции с рыбками, экспортируемыми из стран Юго-Восточной Азии.

пираньи Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В интернет-магазинах цены на пираньи зависят от размера особи . Наиболее популярный вид — это пиранья обыкновенная. И если маленькую особь длиной 3 см можно купить за 350–400 рублей, то крупный хищник длиной 10 см обойдется уже в 1200–1250 рублей. Учитывая, что эти рыбки стайные, запускать в аквариум придется, как минимум 5–6 штук.

Предложение запретить ввоз и разведение пираний в России вовсе не столь экстравагантное, как кажется на первый взгляд. В некоторых странах запреты уже давно действуют. В частности, в США нельзя выпускать пираний в водоемы. Это могут делать только государственные агентства по охране дикой природы. В целом ряде американских штатов пираний даже запрещено содержать дома. На Филиппинах за ввоз этих хищных рыб в страну может грозить тюремный срок.

Фейковые монстры

На самом деле пираний в российских водоемах не бывает, потому что они там попросту не выживут , заявил представитель ВНИРО. «Периодически появляющиеся сообщения о «монстрах, выпущенных в реку нашего города» — не более чем фейк-ньюс», — сказал Образов.

По словам эксперта, пираньям совершенно не подходят климатические и гидрологические условия России . Ведь в естественных условиях они обитают в теплых пресных водоемах Южной и Латинской Америки — Бразилии, Колумбии, Гайяны, Суринама, Венесуэлы. Кроме того, они попросту будут поедаться отечественными хищниками, такими как щука, сом и судак.

«Если бы пираньи были такие кровожадные, как в кино, с ними никто бы не жил. Но пресноводные амазонские дельфины иния прекрасно на них охотятся», — рассказал «Известиям» научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Антон Чернецкий.

общество Фото: Depositphotos

Срок жизни пираньи, выпущенной в водоем в самых благоприятных условиях, будет исчисляться часами , уверен ведущий инженер отдела пресноводных рыб ВНИРО.

В свою очередь, Антон Чернецкий допустил, что пираньи смогли бы выжить один летний сезон. «Но они будут в очень угнетенном состоянии. Им будет не до того, чтобы на кого-то нападать. Даже вряд ли на мелких рыбок, а на людей тем более», — отметил эксперт. При этом в водоемы могут попасть только пираньи, выпущенные из аквариумов. Дело в том, что ни одна особь пираньи не в состоянии даже теоретически перенести путешествие в балластных водах проходящего судна, сказал Чернецкий.

ВНИРО — это головной научно-исследовательский институт рыбохозяйственной отрасли в России. Но ни в 2018, ни в 2019 годах пираньи в учреждение на экспертизу не поступали.

Опасность для человека

Пираньи водятся стаями и питаются мелкими беспозвоночными, растениями, мелкой рыбой и мясом. Для человека они обычно не представляют серьезной опасности, хотя случаи нападения на людей периодически фиксируются . Заканчиваются они обычно незначительными травмами рук или ног.

В 2011 году серии нападений пираний подверглись 100 человек в бразильском городе Жозе-ди-Фрейтас в штате Пиауи. Их госпитализировали с укусами пяток и ног. Более 70 человек пострадали во время купания на популярном аргентинском пляже в результате нападения стаи пираний 25 декабря 2013 года. Семилетней девочке тогда ампутировали часть пальца.

Лишь в крайних случаях нападения пираний на людей могут приводить к летальному исходу. В Боливии пьяного 18-летнего рыбака стая загрызла насмерть, когда он выпрыгнул из каноэ в кишащую пираньями реку 1 декабря 2011 года.

общество Фото: Global Look Press/Peter Giovannini

Тем не менее Вячеслав Образов уверяет, что вероятность нападения пираний на человека в водоемах России равна нулю.

«Пираньи опасны для человека в исключительных случаях. Они, например, могут случайно поранить человека при кормлении рыб в аквариуме, если их кормят с руки, и они не видят, что это рука. Вообще же, как это ни странно, это одни из самых пугливых и подверженных стрессу рыб», — отметил ведущий инженер отдела пресноводных рыб ВНИРО.

С ним согласен научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

«Что касается кровожадности пираний — это сильное преувеличение. Да, они действительно могут за несколько минут съесть капибару — это самый крупный в мире грызун размером с собаку или небольшую свинью. Но для этого нужна целая стая, чтобы они кишели в воде. Сами по себе они мелкие рыбешки — во взрослом виде не больше мужской ладони», — подчеркнул Чернецкий.

Неожиданное появление в СМИ

Тем временем в СМИ то и дело продолжают публиковаться случаи вылова пираний рыбаками в самых неожиданных местах. Один из последних зафиксирован в июле в Псковской области .

Рыбу семейства пираньевых — бурого паку — выловил житель Великих Лук. В природе рыба питается улитками, моллюсками и мелкими сородичами, а клюнула на червя. Свою добычу мужчина отправил на кухню.

Примечательно, что в похожей ситуации в США власти пиранью забрать домой не разрешили, а ликвидировали . В июле прошлого года 11-летняя Кеннеди Смит из города Линдси в Оклахоме ловила рыбу с бабушкой и дедушкой, когда также поймала рыбу паку.

В местном департаменте охраны дикой природы заявили, что паку представляют опасность для экосистемы Оклахомы, забрали рыбу и утилизировали ее. Появление паку в водоеме Оклахомы власти связывают с тем, что люди покупают их в качестве домашних животных, а потом выпускают на волю, когда те перерастают аквариум, в котором были выращены.

В октябре прошлого года рыбак в Зеленограде выловил в озере Школьное рыбу с человеческими зубами. Как заявил заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин местный житель выловил обыкновенного краснобрюхого паку — давно известную науке рыбу.