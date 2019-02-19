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Двухметровый мутант в озере напугал жителей китайского Гуанчжоу

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Фото: Daily Mail
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Непонятное существо, похожее одновременно на рыбу, черепаху и змею и обнаруженное в озере парка китайского Гуанчжоу, вызвало переполох среди местного населения, пишет Daily Mail.

Заметили «мутанта» в водоеме Байюнь еще 9 февраля. По словам сотрудника парка, неизвестная рыба достигала в длину не менее 2 м.

«Ее спина имела черный цвет и была похожа на черепашью. Потом показалась ее голова, похожая на голову змеи», –– приводит издание его рассказ.

В итоге администрация парка поставила таблички с запретом заходить в воду, а сотрудники начали операцию по поимке неизвестного животного.

Китайские СМИ окрестили рыбу «убийцей» и испугались, что она разрушит экосистему в озере, «съев всех живых существ».

Через четыре дня из воды извлекли двух миссисипских панцирников длиной 1,2 м и 0,9 м. Это самые крупные пресноводные рыбы в мире. Их длина может достигать трех метров.

Эксперты удивились находке, так как данный вид не водится в Китае.

В июле прошлого года сообщалось, что в Китае нашли живого человекоподобного морского мутанта.

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