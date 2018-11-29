В Канаде горбатый кит ради обеда притворился бассейном

Горбатый кит в районе Ванкувера (Канада) ради обеда притворился бассейном. Об этом сообщило издание Sciencemag.

Широко раскрыв пасть у поверхности, кит заманил туда косяк рыбы, посчитавшей его рот убежищем, в котором можно укрыться от птиц.

1 сентября власти французского региона Бретань закрыли пляж из-за общительного трехметрового дельфина, которого прозвали Зафаром. Отмечается, что он подкинул в воздух женщину, а еще нескольким пловцам не давал выбраться на берег.