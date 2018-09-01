Во Франции закрыли пляж из-за общительного дельфина

Власти французского региона Бретань запретили туристам и местным жителям купаться с трехметровым дельфином, которого прозвали Зафаром.

Как пишет The Telegraph, несколько месяцев Зафар плавает в районе Брестского залива, «развлекая туристов своими выходками». Животное, к радости детей, любило выныривать из воды во время занятий школ парусного спорта. Дельфин охотно подпускал к себе людей, позволяя им хвататься за плавник и кататься на его спине.

Но несколько дней назад поведение Зафара изменилось: он подкинул в воздух женщину, а еще нескольким пловцам не давал выбраться на берег. После инцидентов местные власти запретили приближаться к Зафару на расстояние меньше 50 м. В местах, где был замечен дельфин, введен запрет на купание и занятия дайвингом.

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