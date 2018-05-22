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Пираний с человеческими зубами привезли на площадку «Рыбной недели»

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Фото: Instagram
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Необычную травоядную пиранью с человеческими зубами привезли на площадку фестиваля «Рыбная неделя» в Москве. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Травоядная пиранья — паку — необычная рыба с человеческими зубами. Пять особей размером до 0,5 м уже плавают в большом аквариуме, который установили на площадке фестиваля «Рыбная неделя» в Черемушках (ул. Профсоюзная, д. 41)», — сказали в оргкомитете. Там же уточнили, что рыбу привезли из Южной Америки.

Внешне паку похожа на своих хищных собратьев, но не укусит, если ее потрогать, хотя на фестивале это делать не разрешается. В оргкомитете отметили, что паку — не совсем вегетарианцы. Они не нападают на других рыб и животных в природе, но в неволе предпочитают говядину, сообщает агентство городских новостей «Москва». Хищных пираний на фестиваль решили не привозить, зато рядом с паку можно понаблюдать мешкожаберного сома, цихлазому и пангасиуса.

Участие в фестивале принимают порядка 20 столичных рынков. Продлится он до 27 мая.

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