Фестиваль художественной гимнастики «Алина» открылся в Москве

В Ледовом дворце ВТБ в Москве открылся благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина», который отмечает в этом году 10-летний юбилей.

Как рассказала «Спорт-Экспрессу» руководитель мероприятия, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, в фестивале принимают участие 600 гимнасток, при этом проезд, проживание и питание им оплатил ее благотворительный фонд. Кроме того, для каждого участника были на заказ изготовлены костюмы.

«Такому шоу, особенно в детско-юношеском спорте, нет аналогов вообще нигде в мире. В этом году у нас будет международный состав участников, приехали сборные Италии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана. Я очень благодарна, что они нашли время, даже несмотря на то что уже через неделю стартует чемпионат Европы», — поделилась спортсменка.

Она пояснила, что фестиваль традиционно приурочен к Дню защиты детей, 1 июня, и в этом году главной темой мероприятия станет история о том, «что все мы родом из детства». «Мы покажем, как важно встретить правильного наставника, человека, который поможет тебе найти свой уникальный путь в жизни», — рассказала Кабаева.

Большую часть зрителей фестиваля художественной гимнастики «Алина» составляют дети из детских домов и неблагополучных семей, онкоцентров и дети с ограниченными возможностями. Пригласительные билеты на мероприятие распространяются на безвозмездной основе.