В Самарской области на берег Волги выбросило зубастое «чудовище»

На берегу Волги в Самарской области обнаружено зубастое «чудовище», которое оказалось мертвым сомом. Фотографии огромной рыбины были опубликованы местным жителем в Сети.

Помимо этого мужчина выложил еще несколько снимков, на которых видно, как на берегу в районе Тольятти оказалось много другой более мелкой рыбы, лежащей в водорослях и грязи.

Пользователи Сети предположили, что подобный случай мог произойти из-за обмеления или загрязнения Волги. Одной из причин массовой гибели водных обитателей специалисты называют цветение сине-зеленой бактерии, которая забирает из воды кислород, и рыбе становится нечем дышать. Также свою роль играют и органические стоки в воду, и минеральное удобрение полей, пишет сетевое издание 63.ru со ссылкой на общественного инспектора по охране окружающей среды минприроды Самарской области Андрея Наумова.

9 августа жители Хабаровского края сообщили о нашествии акул.