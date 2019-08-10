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В Самарской области на берег Волги выбросило зубастое «чудовище»

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Фото: vk.com/Регион 63|Самара|Тольятти
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На берегу Волги в Самарской области обнаружено зубастое «чудовище», которое оказалось мертвым сомом. Фотографии огромной рыбины были опубликованы местным жителем в Сети.

Помимо этого мужчина выложил еще несколько снимков, на которых видно, как на берегу в районе Тольятти оказалось много другой более мелкой рыбы, лежащей в водорослях и грязи.

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Пользователи Сети предположили, что подобный случай мог произойти из-за обмеления или загрязнения Волги. Одной из причин массовой гибели водных обитателей специалисты называют цветение сине-зеленой бактерии, которая забирает из воды кислород, и рыбе становится нечем дышать. Также свою роль играют и органические стоки в воду, и минеральное удобрение полей, пишет сетевое издание 63.ru со ссылкой на общественного инспектора по охране окружающей среды минприроды Самарской области Андрея Наумова.

9 августа жители Хабаровского края сообщили о нашествии акул.

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