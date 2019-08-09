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Жители Хабаровского края сообщают о нашествии акул

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Большое число акул появилось в северной части Охотского моря. Хищные рыбы попадаются в улове рыбаков.

По данным ихтиологов, тихоокеанская сельдевая акула в основном предпочитает более теплую южную часть Охотского моря. Однако в отдельных случаях особи могут заплывать в северные широты. В 2019 году в северной части Охотского моря наблюдается потепление, поэтому акулы выплыли за косяками рыб. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Помимо техоокеанской сельдевой, рыбакам попадает серая акула. Некоторые особи по длине превышают человеческий рост, а их масса достигает 200 кг. Однако специалисты уточняют, что акулы, предпочитающие холодную воду, мало пригодны для употребления в пищу. В их организме вырабатывается и накапливается мочевая кислота, что придает мясу неприятный запах.

Известно, что сельдевые акулы на людей не нападают.

Ранее сообщалось, что в бухте Паллада в Приморском крае выловили сельдяного короля. Редкая тропическая рыба, предпочитающая глубокую воду. По длине превышала 2,5 м.

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