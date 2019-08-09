Житель Приморья рассказал о первой в России поимке сельдяного короля

Житель Приморья Владимир Тарасов, который впервые в России обнаружил редкую рыбу – сельдяного короля, рассказал о своих впечатлениях.

По словам мужчины, рыбу нашли в бухте Паллада в Хасанском районе 5 августа. Многих из отдыхающих в тот день на пляже необычный улов напугал.

«Глаза, как у ящерицы – двигаются. Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Было такое чувство, что она за тобой следит. Это смешно, но я такого никогда не видел. Народ сбежался посмотреть. Усы красные, сантиметров по 70, концы интересные по форме: как необычный цветок. Сама рыба по размерам примерно 2 м 70 см, весом около 5-6 кг», — цитирует Тарасова «РИА Новости».

По его словам, чешуя у сельдяного короля совсем не как у другой рыбы. При этом зубов у диковинки нет совсем, как, по сути, и хвоста.

После длительной фотосессии с необычной рыбой было решено отпустить ее обратно в море.

Сельдяной король или ремнетела — морская полуглубоководнвя рыба, которая встречается в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Взрослые особи достигают в длину 11 м и веса в 250 кг.

Название ей дали моряки, которые встречали ее в косяках сельди. Ранее такая рыба в России встречалась. По легенде она предвещает землетрясения и цунами. Однако ученые это опровергают.

Ранее специалисты объяснили, почему сельдяной король оказался в российских водах.