Прямой эфир

Житель Приморья рассказал о первой в России поимке сельдяного короля

0
Фото: vk.com/МСИА «Россия Сегодня»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Приморья Владимир Тарасов, который впервые в России обнаружил редкую рыбу – сельдяного короля, рассказал о своих впечатлениях.

По словам мужчины, рыбу нашли в бухте Паллада в Хасанском районе 5 августа. Многих из отдыхающих в тот день на пляже необычный улов напугал.

«Глаза, как у ящерицы – двигаются. Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Было такое чувство, что она за тобой следит. Это смешно, но я такого никогда не видел. Народ сбежался посмотреть. Усы красные, сантиметров по 70, концы интересные по форме: как необычный цветок. Сама рыба по размерам примерно 2 м 70 см, весом около 5-6 кг», — цитирует Тарасова «РИА Новости».

По его словам, чешуя у сельдяного короля совсем не как у другой рыбы. При этом зубов у диковинки нет совсем, как, по сути, и хвоста.

После длительной фотосессии с необычной рыбой было решено отпустить ее обратно в море.

Сельдяной король или ремнетела — морская полуглубоководнвя рыба, которая встречается в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Взрослые особи достигают в длину 11 м и веса в 250 кг.

Название ей дали моряки, которые встречали ее в косяках сельди. Ранее такая рыба в России встречалась. По легенде она предвещает землетрясения и цунами. Однако ученые это опровергают.

Ранее специалисты объяснили, почему сельдяной король оказался в российских водах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака
Фото гигантской рыбы из Австралии поразило пользователей Сети

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017