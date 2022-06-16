Глава Самарской области приехал на совещание по развитию автопрома на Lada

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 16 июня, приехал на совещание с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию автопрома на Lada Vesta Sport.

Он рассказал, что всегда отстаивает интересы АвтоВАЗа.

«Несмотря на насыщенную программу, не забываю об этом и на площадке ПМЭФ (Санкт-Петербургского экономического форума. — Ред.). Помимо выставочных машин делегация от нашей области ездит в Северной столице на вазовских автомобилях, но, как вы знаете, у меня есть личная LADA Vesta Sport. Вместе с главой автогиганта Максимом Соколовым поехали на ней на совещание по развитию автопрома, которое проведет президент РФ В.В. Путин», — написал Азаров в своей группе во «ВКонтакте».

Глава Самарской области подчеркнул, что сейчас отрасли требуется поддержка, и Путин уделяет этому особое внимание. Азаров выразил уверенность в том, что на совещании будут выработаны важные решения.

Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ, заявил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили отечественного производства Lada. Говоря об отечественном автопроме, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров».

В свою очередь официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил, что предприятие готово обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену не поставляющимся в Россию из-за санкций иномаркам.

О том, что российский лидер проведет очную встречу с представителями бизнеса по вопросам развития автопрома, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 14 июня.

17 мая Песков отметил, что Путин, вероятно, захочет иметь новый «Москвич», если это будет хороший автомобиль. Он также заявил, что при этом условии и сам бы стал владельцем такого автомобиля.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

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