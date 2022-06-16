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АвтоВАЗ заявил о готовности обеспечить чиновников автомобилями

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Предприятие «АвтоВАЗ» готово обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену не поставляющимся в Россию из-за санкций иномаркам. Об этом 16 июня заявил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

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«Будем готовы, если такое решение примут [власти]», — цитирует его «Газета.Ru».

Ранее в этот день глава Минфина РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили «Лада». По его мнению, задачей государства является наладить работу предприятия так, чтобы бизнес был устойчивым и перспективным.

На предложение Силуанова отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что «готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий».

До этого, 17 мая, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, тоже захочет иметь новый «Москвич», если это будет хороший автомобиль. Он также отметил, что при этом условии и сам бы стал владельцем такого автомобиля. Много лет в собственности российского лидера содержатся две раритетные «Волги» ГАЗ М-21, внедорожник «Нива», а также прицеп «Скиф».

Новые отечественные автомобили «Москвич» будут в том числе электроприводными и начнут производиться на обновленном одноименном автозаводе в Москве. Также планируется запуск изготовления автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 16 мая Минпромторг также заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada, а АвтоВАЗ будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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