Реклама
Прямой эфир
Общество
В Подмосковье зацвела лесная брусника
Мир
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 под Харьковом
Экономика
Decathlon закроет часть магазинов в России
Общество
Гражданам Украины и Донбасса не грозит высылка из РФ без разрешительных документов
Экономика
Чижов назвал остановку «Северного потока» катастрофой для ФРГ
Мир
Тульская область подписала меморандум о сотрудничестве с ДНР
Экономика
IKEA полностью продаст бизнес в России
Мир
В Кремле позитивно оценили возможное признание Сирией ДНР и ЛНР
Мир
Москва закрыла въезд в РФ командующим ВВС и ВМС Австралии
Экономика
«Аэрофлот» и РЖД договорились о развитии совместных перевозок
Общество
В России выявили первого заболевшего новым вариантом «Омикрона» BA.5

В Кремле оценили предложение Силуанова пересадить чиновников на «Лады»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 16 июня, в ходе брифинга заявил о готовности наравне с другими госслужащими ко всему. Так он отреагировал на предложение главы Минфина РФ Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады».

Будь проще и переезжай: чем «АвтоВАЗ» займется летом
Что будет выпускать российский автогигант после возобновления производства

«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему. <…> Антон Германович (Силуанов. — Ред.) сегодня будет принимать участие в совещании (о развитии автопрома) у президента (России Владимира Путина), если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — заявил журналистам Песков.

Ранее в этот же день Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили отечественного производства. По его мнению, задачей государства является наладить работу предприятия так, чтобы бизнес был устойчивым и перспективным.

Говоря об отечественном производстве, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров». В частности, это относится к радиоэлектронике, цифровым разработкам и другим сферам, которые требуют восстановления и воспроизводства «нашими руками».

Ранее, 17 мая, Песков заявил, что Путин, вероятно, тоже захочет иметь новый «Москвич», если это будет хороший автомобиль. Он также отметил, что при этом условии и сам бы стал владельцем такого автомобиля. Много лет в собственности российского лидера содержатся две раритетные «Волги» ГАЗ М-21, внедорожник «Нива», а также прицеп «Скиф».

Новые отечественные автомобили «Москвич» будут электроприводными и начнут производиться на обновленном одноименном автозаводе в Москве. 16 мая Минпромторг также заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada, а «АвтоВАЗ» будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022