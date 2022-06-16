В Кремле оценили предложение Силуанова пересадить чиновников на «Лады»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 16 июня, в ходе брифинга заявил о готовности наравне с другими госслужащими ко всему. Так он отреагировал на предложение главы Минфина РФ Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады».

«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему. <…> Антон Германович (Силуанов. — Ред.) сегодня будет принимать участие в совещании (о развитии автопрома) у президента (России Владимира Путина), если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — заявил журналистам Песков.

Ранее в этот же день Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили отечественного производства. По его мнению, задачей государства является наладить работу предприятия так, чтобы бизнес был устойчивым и перспективным.

Говоря об отечественном производстве, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров». В частности, это относится к радиоэлектронике, цифровым разработкам и другим сферам, которые требуют восстановления и воспроизводства «нашими руками».

Ранее, 17 мая, Песков заявил, что Путин, вероятно, тоже захочет иметь новый «Москвич», если это будет хороший автомобиль. Он также отметил, что при этом условии и сам бы стал владельцем такого автомобиля. Много лет в собственности российского лидера содержатся две раритетные «Волги» ГАЗ М-21, внедорожник «Нива», а также прицеп «Скиф».

Новые отечественные автомобили «Москвич» будут электроприводными и начнут производиться на обновленном одноименном автозаводе в Москве. 16 мая Минпромторг также заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Отмечается, что в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada, а «АвтоВАЗ» будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.