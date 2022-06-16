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Шульгинов заверил в стабильности ситуации в энергетике РФ по сравнению с Западом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Потребление энергетики в России растет по сравнению с прошлым годом на 2,5%, значит растет и производство энергии на такой же процент. Об этом «Известиям» заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в четверг, 16 июня, на на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На вопрос о том, у кого лучше обстоят дела с энергетикой — у России или Европы и США, Шульгинов ответил, что в России намного лучше.

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«Мы сегодня не прогнозируем и не готовимся к массовому отключению, как в некоторых недружественных стран, к росту цен, к угрозам прохождения осенне-зимнего периода. Мы работаем, как работали в соответствии с планами, готовимся к зиме, есть все виды топлива, которыми можно запастись, есть программы ремонта», — сказал он.

Шульгинов добавил, что потребитель не должен заметить всех геополитических изменений, которые касаются энергетики, потому как мы функционируем нормально.

Журналисты «Известий» также поинтересовались у министра энергетики России о переходе оплаты за газ на рубли и о том, как эта система зарекомендовала себя.

«То, что компании перешли на оплату в рублях, — это довольно простая конструкция, которая является защитой нашего товара и защитой наших средств за этот товар. Пока мы не испытываем каких-то проблем, мы считаем, что те компании, которые приняли эти решения — приняли правильное решение», — отметил Шульгинов.

Также он обратил внимание на то, что рубль становится валютой платежа на мировом рынке.

Кроме того, Шульгинов подчеркнул, что Европа на текущий момент не способна полностью заменить российские энергоресурсы. Он также отметил, что в настоящее время на фоне геополитики трудно спрогнозировать, смогут ли страны Европы в будущем пересмотреть вопрос энергетического сотрудничества с Россией.

Ранее в этот день заместитель председателя правительства Александр Новак рассказал, что Россия уже близка к уровню добычи нефти уровня февраля. Также Новак заявил, что в июне Россия планирует нарастить переработку нефти, немного сократив экспорт.

15 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что ЕС активно ищет замену российского газа и один из рассматриваемых вариантов — газ Восточного Средиземноморья. Однако полностью отказаться от российского газа в ближайшие два года можно только путем обвала европейской промышленности, полагает эксперт.

Заместитель министерства финансов США Адевале Адейемо 14 июня признал увеличение Россией своих доходов от продажи энергоресурсов, несмотря на введенные антироссийские санкции. Поэтому теперь задачей США станет сократить размеры получения прибыли РФ.

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