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В ДНР сообщили об отсутствии прошений о помиловании от приговоренных к казни наемников

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Фото: TASS/EPA
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Иностранные наемники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Брагим Саадун не подавали прошений о помиловании. Об этом 16 июня заявил Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«На данный момент прошений от них не поступало», — приводит сообщение суда ТАСС.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников, в том числе двух британцев. В течение месяца они могут подать апелляцию на решение суда. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Лондон не обращался к Москве по приговору к смертной казни в ДНР двум гражданам Великобритании, что также подтверждал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. При этом посол России в Великобритании Андрей Келин днем позже отметил, что Соединенное Королевство поручило освобождение приговоренных наемников Киеву. Российский политолог Алексей Фененко в тот же день прокомментировал действия Лондона, отметив, что Великобритания пошла на подобный шаг из-за того, что прямое обращение к властям ДНР было бы равносильно признанию власти региона. Он также предупредил о том, что Великобритания в любом случае возложит ответственность за вынесенный наемникам приговор на Россию.

После осуждения военных преступников Украина, США и Великобритания заявили, что они должны считаться военнопленными. Глава британского МИДа Лиз Трасс назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.

Однако, как ранее отмечали в ДНР и Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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