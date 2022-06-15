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Лондон поручил Киеву заняться освобождением приговоренных в ДНР наемников

Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных к смертной казни британских наемников
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Фото: Global Look Press/Han Yan
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Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в Донбассе к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, сообщил 15 июня посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Вот и посмотрим, как Киев будет этим заниматься», — отметил посол.

По словам дипломата, к России Великобритания не обращалась.

14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Лондон не обращался к Москве по приговору к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) двум гражданам Великобритании.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников, в том числе двух британцев. В течение месяца они могут подать апелляцию на решение суда. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

После вынесения приговора Украина, США и Великобритания заявили, что наемники должны считаться военнопленными. Глава британского МИДа Лиз Трасс назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.

Однако, как ранее отмечали в ДНР и Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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