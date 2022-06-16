США рекомендовали Украине самостоятельно принимать решения по переговорам с РФ
Украина должна самостоятельно принимать решения по вопросам переговоров с Россией — в этом плане позиция администрации американского президента Джо Байдена не претерпела существенных изменений. Об этом в среду, 15 июня, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«В плане позиции президента Байдена ничего не изменилось: ничего, что касается Украины, [не может решаться] без Украины. Украина — суверенная страна, президент [Владимир] Зеленский — ее демократически избранный лидер, и он должен определять, как заканчиваться <спецоперации РФ>, что он считает победой и как прийти к этому результату», — рассказал Кирби в ходе брифинга, трансляция которого была опубликована на странице американского ведомства в Twitter.
Таким образом он прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости переговоров Киева и Москвы по факту установления режима прекращения огня. От лица Европы французский лидер также выразил готовность выступить в качестве гаранта безопасности.
При этом председатель Совета Федерации РФ Виктор Бондарев расценил слова хозяина Елисейского дворца как свидетельство неизбежности успеха России в специальной операции по защите Донбасса. Политик акцентировал внимание на показательности того факта, что государства, которые ранее поставляли оружие Киеву, перенаправили свою риторику и признали российско-украинские переговоры логическим завершением конфликта на Украине и в Донбассе. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что приказ о заморозке переговорного процесса между Россией и Украиной был инициирован странами Запада.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».