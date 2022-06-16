Реклама
Прямой эфир
Спорт
Президент IBA Кремлев призвал провести перевыборы главы организации
Мир
США заявили об отсутствии военной поддержки России со стороны КНР
Мир
В ФРС спрогнозировали базовую ставку к концу года на уровне 3,4%
Мир
США заявили об оптимизме в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
В ВОЗ допустили незаметную циркуляцию оспы обезьян в течение прошедших месяцев
Мир
Том Хиддлстон обьявил о подготовке к свадьбе со своей возлюбленной
Экономика
Оператор ГТС Украины выразил готовность увеличить транзит через «Суджу»
Мир
Партнеры США объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву
Экономика
Глава «Опоры России» призвал кредитовать инвестпроекты МСП под 5%
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину
Сюжет:

США рекомендовали Украине самостоятельно принимать решения по переговорам с РФ

Белый дом о заявлении Макрона: Украина должна самостоятельно принимать решения по переговорам с Россией
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Paul Zinken
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина должна самостоятельно принимать решения по вопросам переговоров с Россией — в этом плане позиция администрации американского президента Джо Байдена не претерпела существенных изменений. Об этом в среду, 15 июня, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«В плане позиции президента Байдена ничего не изменилось: ничего, что касается Украины, [не может решаться] без Украины. Украина — суверенная страна, президент [Владимир] Зеленский — ее демократически избранный лидер, и он должен определять, как заканчиваться <спецоперации РФ>, что он считает победой и как прийти к этому результату», — рассказал Кирби в ходе брифинга, трансляция которого была опубликована на странице американского ведомства в Twitter.

Таким образом он прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости переговоров Киева и Москвы по факту установления режима прекращения огня. От лица Европы французский лидер также выразил готовность выступить в качестве гаранта безопасности.

При этом председатель Совета Федерации РФ Виктор Бондарев расценил слова хозяина Елисейского дворца как свидетельство неизбежности успеха России в специальной операции по защите Донбасса. Политик акцентировал внимание на показательности того факта, что государства, которые ранее поставляли оружие Киеву, перенаправили свою риторику и признали российско-украинские переговоры логическим завершением конфликта на Украине и в Донбассе. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что приказ о заморозке переговорного процесса между Россией и Украиной был инициирован странами Запада.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022