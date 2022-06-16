Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Асса» 16+

Режиссер: Сергей Соловьев. В ролях: Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин, Александр Баширов, Виктор Цой.

В повторный прокат выходит хит Сергея Соловьева «Асса». Он знаменит не только актерскими работами, но и появлением на экране Виктора Цоя и группы «Кино». 60 лет со дня рождения кумира страна отметит 21 июня.

Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским авторитетом. Но есть и другая жизнь — птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются.

В прокате с 16 июня

«‎Билли Кид» 18+

Фото: Amblin Televisionто

Режиссер: Отто Батхерст. В ролях: Том Блит, Даниэль Уэббер, Эйлин О’Хиггинс, Шон О. Робертс, Дакота Долби.

Премьера приключенческой драмы «‎Билли Кид» о легендарном разбойнике. Сериал, вдохновленный реальной историей о том, как скромный юноша ирландских кровей Билли начинает свой путь на Диком Западе — здесь ему суждено стать одним из самых метких стрелков и неуловимых преступников. В юном возрасте Билли и его семья приезжают на эти земли в надежде на справедливость, но довольно быстро они понимают, что купились на миф. Неоправданная жестокость здесь — обычное дело.

С 19 мая на more.tv

«Киллер» 18+

Фото: ТРОМЕДИА

Режиссер: Денис Карышев. В ролях: Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов, Анна Котова-Дерябина, Никита Тарасов.

Бывший полицейский Иван встречает в зале суда своего заклятого врага, шесть лет назад убившего его напарника, а затем отправившего его самого за решётку. Того в очередной раз обвиняют в заказном убийстве, но изворотливый преступник снова выходит на свободу. Все эти годы, проведённые в тюрьме, Ивана живет с жаждой мести. Но, встав на путь мщения, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь он вынужден заключить «сделку с дьяволом». Иван даёт согласие и становится киллером.

На Кинопоиск.

Театр

«Елизавета Бам» 16+

Фото: Сатирикон

Режиссер: Гоша Мнацаканов. В ролях: Антон Кузнецов, Ася Войтович, Софья Щербакова, Ярослав Медведев, Полина Райкина, Алина Доценко.

Режиссёрская фантазия на основе пьесы «Елизавета Бам» и жизнеописаний Даниила Хармса. В центре свободного режиссёрского исследования — художественный бунт самого загадочного отечественного абсурдиста, таинственного и непривычного ни по логике мышления, ни по образной системе. Здесь не так важен сюжет, как ощущение жизни.

16 июня, 19:00, Сатирикон

«Канарейка» 18+

Фото: Павел Харатьян для журнала VOGUE Россия

Режиссер: Дмитрий Сердюк. В ролях: Сати Спивакова, Владимир Шульга, Евгений Данчевский, Татьяна Кречетова, Илона Гайшун, Евгений Самарин.

В основу спектакля положена биография оперной дивы Марии Каллас и одноименная пьеса журналиста и сценариста Марии Варденги, рассказывающая о трех последних днях жизни великой певицы. Каллас предстает в спектакле подавленной женщиной, утратившей все: мировую славу, голос и главную любовь своей жизни — миллиардера Аристотеля Онассиса.

20, 21 июня, 20:00, Театр Наций, Малая сцена

«Вера» 16+

Фото: Театр Сатиры

Режиссер: Сергей Коковкин. В ролях: Вера Васильева, Антон Буглак.

В основе спектакля — мемуары легендарной российской актрисы Веры Кузьминичны Васильевой. Ее профессиональные заслуги отмечены орденами, премиями, званиями, но не о об этом вспоминает актриса. Вместе с автором, который расспрашивает её о жизни и творчестве, о сыгранных и несыгранных ролях, она вспоминает детство, родителей, театральный институт.

18 июня, 19:30, Театр Сатиры, Чердак Сатиры

«Гамлет in Moscow» 18+

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Режиссер: Константин Богомолов. В ролях: Владислав Долженков, Александра Ребенок, Яна Енжаева, Игорь Миркурбанов, Василиса Перелыгина, Мария Янычева, Евгений Перевалов, Сергей Епишев.

Режиссер продолжает исследование на тему человеческих страстей и пороков. За литературную основу постановки взята знаменитая пьеса Шекспира, переосмысленная с учетом реалий наших дней. Действие спектакля вписано в современный московский быт, о чем напрямую говорит название спектакля. Многообразие столицы отражается на сцене настолько точно и подробно, что трагедия приобретает комичные черты.

21 июня, 19:00, Театр на Бронной

Музеи

«Вещи» 0+

Фото: музей АРТ4

Выставка объединит свыше 60 предметов из частных собраний современного русского искусства Дениса Химиляйне и Сергея Лимонова. Проект иллюстрирует нетипичный способ размышления о практике коллекционирования. В экспозиции представлена живопись и графика, скульптуры и инсталляции, фотографии и видео. Среди авторов работ: Евгений Антуфьев, Алина Глазун, Франциско Инфанте-Арана, Валерий Кошляков, Егор Крафт, Влад Кульков, Лидия Мастеркова, Тимофей Радя, Борис Свешников, Вадим Сидур, Хаим Сокол, Егор Федоричев, Александр Цикаришвили, Эдуард Штейнберг, Устина Яковлева и многие другие значимые художники.

До 27 августа, музей АРТ4

«Виктор Цой. Путь героя» 12+

Фото: tsoyhero.com

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года. Это самое масштабное мероприятие, посвященное музыканту. Выставка проходит в 11 залах на площади три тысячи квадратных метров. Авторы проекта, компания Planet9, воссоздали весь путь музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Поклонники узнают Виктора Цоя и как художника. На выставке представят графические и живописные работы. Как говорят организаторы: «Будет, как в "Кино"!»

До 21 июня, Центральный выставочный зал «Манеж»

«Точки зрения» 6+

Фото: Музей русского импрессионизма

Через сопоставление автопортретов и портретов художников кураторы расскажут о развитии жанра портрета и способах представления человека на рубеже XIX–XX веков. В экспозицию войдут работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой и других. Зрители смогут проследить, как изображали себя сами мастера и какими их видели современники — живописцы, графики, скульпторы.

До 2 октября, Музей русского импрессионизма

Семён Файбисович «Разгуляй. Прощание» 12+

Фото: Еврейский музей и центр толерантности

В экспозицию войдут около 50 произведений художника, большая часть из которых была создана в Москве и ранее не демонстрировалась широкой публике. Ядро экспозиции составят произведения из цикла «Ночной Разгуляй», ставшего последним живописным циклом Файбисовича, посвященным новой Москве и новой России. Портрет современного города у Семена Файбисовича многогранен. Обращение к теме «маленького человека» не связано у художника ни с какой идеологической повесткой — только со стремлением говорить правду, показать жизнь, как она есть.

До 25 августа, Еврейский музей и центр толерантности

«Все в сад!» 12+

Фото: фонд Ruarts

На выставке будут представлены 60 авторов из коллекции фонда Ruarts и частной коллекции Марианны Сардаровой. Среди художников: Роберт Мэпплторп, Эрвин Олаф, Рууд ван Эмпел, Ирвин Пенн, Игорь Шелковский, Евгений Антуфьев, Андрей Бартенев и другие. Обширная выставка «Все в сад!» исследует различные уровни значения и символизма цветов в искусстве. Цветок — объект восхищения, способ получения эстетического наслаждения, аллегория быстротечности жизни, то, чем каждый желает обладать, пусть и на короткий срок.

С 17 июня до 27 ноября, фонд Ruarts

Концерты

Уикэнд в стиле «Рок» 12+

Фото: КЦ «Меридиан»

К юбилею лидера легендарной группы «Кино» Виктора Цоя приурочен и концерт. «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Перемен», «Кукушка», «Видели ночь», «Восьмиклассница» и многие другие узнаваемые хиты прозвучат в этот вечер в исполнении симфонического оркестра Imperialis Orchestra. Молодые, харизматичные музыканты придают новый звучание известным хитам.

17 июня, 19:00, КЦ «Меридиан»

«Французский вестник» 12+

Фото: Соборная палата

Лауреаты международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано), Даниил Цветков (фортепиано), Елена Таросян (скрипка), Павел Романенко (дирижёр) и музыканты Московского оркестра «Новая Камерата» представят программу «Французский вестник». Они исполнят сюиту «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса, которую сам композитор назвал «большой зоологической фантазией», а также Концерт для фортепиано, скрипки и струнного квартета.

22 июня, 19:00, Соборная палата

Фестивали

Moscow Jazz Festival 6+

Фото: Moscow Jazz Festival

Фестиваль станет самым масштабным проектом за всю историю отечественного джаза и охватит собой весь город. В программе выступления: Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Ларисы Долиной, Евгения Маргулиса, Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова и Алексея Чумакова, Олега Аккуратова, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana и многих других. Концерты закрытия пройдут в КЗ «Зарядье». А в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере, на Центральном рынке и на ВДНХ выступят именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы.

До 19 июня, КЗ «Зарядье»

IX российский кинофестиваль «Провинциальная Россия» 6+

Фото: Русское возрождение Кадр из фильма «Бабки» (реж. Никита Владимиров)

Традиционно в конкурсную программу фестиваля войдут новые российские фильмы, среди которых — «Бабки» (реж. Никита Владимиров), «Выйти из группы» (реж. Мария Тумова), «Джулур: мас-рестлинг» (реж. Валентин Макаров), «Дунай» (реж. Любовь Мульменко), «Звезды мне укажут путь» (реж. Филипп Абрютин), «Здравствуй, Дедушка Мороз» (реж. Наталья Каленова), «Маруся, форева!» (реж. Александр Галибин), «Нормальный только я» (реж. Антон Богданов) и «Райцентр» (реж. Наталья Назарова).

С 17 по 21 июня, Ейск