Дни Турбиной: трагедия поэта, рисунки академика и рука футболиста

Главная премьера уикенда — драма о трагически ушедшей из жизни Нике Турбиной, поэте с мировой славой и изломанной судьбой. Получился фильм о горькой женской доле, тяжести таланта и проблемах с матерью. Среди тем других свежих релизов — жестокие войны клонов, где невозможно выжить нормальному человеку; молодая наркоманка, которой каким-то образом надо продержаться без дозы несколько дней; тайные рисунки академика Сахарова, оживающие на глазах; и скелеты в шкафу Диего Марадоны, у которого только рука — Бога, а всё остальное более чем человеческое. «Известия» выбрали самые интересные новинки уикенда, ради которых стоит посетить кинотеатр.

«Ника»

(18+)

Режиссер: Василиса Кузьмина. В ролях: Лиза Янковская, Анна Михалкова, Евгений Сангаджиев, Иван Макаревич

Кто такая Ника Турбина, люди, которым меньше 40 лет, вряд ли сегодня знают. Ее слава пришлась на начало 80-х, тогда она была мировой звездой, причем раскручивали ее по всем законам шоу-бизнеса. Ее, как бы сейчас сказали, продюсером был Евгений Евтушенко. Девочка читала неземной красоты (и глубины) стихи собственного сочинения, ее мама их за ней едва успевала записывать, и весь мир поражался обаянию и гениальности Ники. Потом она превратилась в фигуранта скандальной хроники — тяжело перенесла переходный возраст, снималась для Playboy, вышла замуж за пожилого швейцарца в 16 лет, уехала с ним за границу, быстро вернулась оттуда, а дальше спивалась, ссорилась и умерла в 27 лет, упав из окна.

Режиссер-дебютант Василиса Кузьмина родилась в 1991 году и всего этого не застала, а когда увлеклась фигурой Ники, решила действие перенести в 2000 год — время, которое уже сама хорошо помнила. А Ника тогда была примерно ровесницей Кузьминой на момент работы, и ее метания, драмы и трагедии автору были хорошо ясны — это понятно по тому, с какой тщательностью фильм сосредотачивается на темах отношений с матерью, нереализованного таланта, одиночества, паранойи, некоммуникабельности. О Нике Турбиной лучше, наверное, узнавать по блестящим документальным фильмам Анатолия Борсюка о ней: «Ника, которая…» и «Ника Турбина: История полета». А «Ника» Кузьминой — это о женщинах, о нашей современности, о Москве. А еще это доказательство того, что Лиза Янковская — большая актриса, и теперь Турбину будут знать вот такой, даже если на самом деле всё было совсем иначе.

«Четыре хороших дня»

(18+)

Режиссер: Родриго Гарсия. В ролях: Мила Кунис, Гленн Клоуз, Карла Галло

О том, что Милена Марковна Кунис — великолепная актриса, все знают уже давно, после ее роли в «Черном лебеде». Но в последующие годы Миле не хватало хорошего материала для реализации своего таланта, так что ее вскоре стали воспринимать как просто милую девушку, жену Эштона Кутчера, мать его детей и пр.

«Четыре хороших дня» это исправили — не образ, а мечта: измученная ломкой наркоманка, которой нужно продержаться «чистой» четыре дня дома и не убить при этом себя или свою самоотверженную мать. Последнюю играет Гленн Клоуз, у которой номинаций на «Оскар» больше, чем Миле Кунис лет, но в этом дуэте Кунис не выглядит ведомой. Ей помогает грим, изменивший ее внешность до неузнаваемости, но актриса выдает столько энергии, страсти, погружения в свою героиню (у которой, между прочим, есть вполне реальный прототип, сейчас помогает наркозависимым), что зрителя этот поток уносит в какое-то черное, мрачное и беспросветное море тотального страдания аддикта на завязке.

Мировая премьера картины состоялась более двух лет назад, на том самом «Сандэнсе», где большая часть публики как-то внезапно почувствовала симптомы ОРВИ, но не придала этому значения. И стоит оценить самоотверженность людей, которые сегодня выпускают в российский прокат эту жесткую и бескомпромиссную драму.

«Клон»

(16+)

Режиссер: Райли Стернс. В ролях: Карен Гиллан, Аарон Пол, Бела Коале, Тео Джеймс

Совсем недавно весь мир смотрел «Лебединую песню» с Махершалой Али — там совсем еще не старый дизайнер умирал от рака, создал себе клон, но в какой-то момент вдруг понял, что не очень-то хочет оставить ему свою жизнь. И что его клон, хоть и носит в своей голове всю «пересаженную» туда память, всё равно отличается от него. Хотя бы потому, что клон — здоровый мужчина, полный сил, а главный герой — слабеющая развалина, без пяти минут мертвец. Но в «Лебединой песне» жанр, периодически намекая на триллер и даже экшен, всё же оставался интеллектуальной драмой-притчей, поднимающей серьезные проблемы ближайшего будущего.

«Клон» с похожим сюжетом идет всё же в сторону триллера и экшена, даже в какой-то степени черной комедии. Потому что когда героиня понимает, что, пожалуй, не умрет, у нее нет иного способа избавиться от клона, кроме как победить ее в нечестном бою насмерть. Таков закон: кто более живуч, тот и достоин остаться, слабый должен умереть. Клон Сары практически идеален, победить его будет трудно, и Сару начинает тренировать специалист по умерщвлению Трент. Его играет Аарон Пол, и ради него все фанаты сериала «Во все тяжкие» толпой пойдут на этот ироничный триллер.

«Андрей Сахаров. По ту сторону окна…»

(12+)

Режиссер: Дмитрий Завильгельский

Дмитрий Завильгельский в Москве хорошо известен не только как документалист (и очень интересный документалист при этом), но и как многолетний ведущий клуба документального кино в кафе «Март». Там были показаны сотни фильмов, прошли тысячи часов бурных обсуждений с их авторами, и когда смотришь новую картину Завильгельского, то словно погружаешься в этот дискурс, становишься частью этой дискуссии, пусть и виртуально. Возможно, за счет своего опыта модератора, Завильгельский острее чувствует аудиторию, чем иные его коллеги. Есть он делает портрет, то но фоне поколения, эпохи, культурного пласта. Если проблемный фильм, то понятый и задевающий каждого.

Много лет Завильгельский делает фильмы о науке и ученых, и его работа об Андрее Сахарове — попытка заново раскрыть важнейшую фигуру позднего СССР, о которой снято и написано миллион всего. К раскрытию образа режиссер идет через многочисленные, но малоизвестные рисунки Андрея Сахарова. Рисунки «оживают», превращая портретный фильм в анимадок, а эта форма публикой всегда встречается с благодарностью. Потому что как бы серьезная картина, а как бы и мультик со смешными человечками и забавными существами неопределенного происхождения.

«Марадона. Смерть бога»

(16+)

Режиссер: Иван Казанцев

Последним ярким фильмом Эмира Кустурицы была документальная комедия «Марадона Кустурицы», у которой была громкая премьера в Каннах и даже неплохой прокат по Европе. Название было не случайным, потому что Кустурица рифмовал себя с Марадоной, даже в прологе говорилось, что он — Марадона в мире кино. Дальше в течение всего фильма Кустурица тщетно пытался взять нормальное интервью у Марадоны и разгадать тайну его гениальности и противоречивости, но в итоге признавал свое поражение. И фильм был больше о Кустурице и его рок-группе, чем о футболисте.

И вот время для новой картины о Марадоне, тем более, что фанаты футбола ожидали, что таковой окажется прошлогодняя драма Паоло Соррентино «Рука Бога», но название оказалось обманчивым, а фильм — совсем о другом. Новый док о Марадоне переполнен скандальными подробностями о футболисте, и его тема — распад личности, охотно поддающейся соблазнам. Спортсмен-эпикуреец — оксюморон, ведущий к трагическим последствиям, утверждается в фильме, и доказательства приложены в изобилии. Авторы картины не испытывают пиетета перед прошлыми достижениями футболиста, они иногда беспощадны, но честны, и перед нами не столько биография, сколько грозное предостережение.