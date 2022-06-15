В СФ оценили вероятность принятия ЕС седьмого пакета санкций с газовым эмбарго

Евросоюз будет искать возможность для введения новых санкции против РФ, однако с каждым разом это становится всё сложнее. Об этом в среду, 15 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя возможность принятия седьмого пакета антироссийских рестрикций, которые включали бы в том числе газовое эмбарго.

«Они будут искать какие-то возможности для введения других дополнительных санкций, однако с каждым разом делать это становится всё сложнее. На самом деле, если санкции сейчас какие-то и будут вводиться, то это будут санкции с нашей стороны в отношении ЕС. От своих санкций они пострадали довольно сильно, об этом свидетельствуют много фактов», — отметил он.

Как напомнил политик, Россия вводит рестрикции дозированно, причем они оказываются очень болезненными для оппонентов. Так, были введены санкции по неону. Помимо этого РФ может перестать поставлять уран и множество редкоземельных металлов.

«Мы не вводим их, потому что от этих санкций страдают и наши предприятия. Глупость американцев и ЕС беспримерна — вводить санкции и против себя, и против нас. Причем в некоторых случаях они страдают больше, чем мы», — заключил Цеков.

Ранее в этот день постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что разговоры о седьмом пакете антироссийских санкций ЕС преждевременны, так как ограничения должны будут затронуть газ, а Европа не пойдет на такой шаг.

Дипломат также добавил, что седьмой пакет рестрикций против России будет стратегической ошибкой. По его словам, если его примут, Москва будет с этим разбираться.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. По словам замглавы МИД Польши Павла Яблоньского, в нем пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям. Кроме того, чиновник допустил, что российские активы в Европе будут конфисковываться, а не замораживаться.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».