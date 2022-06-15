Чижов назвал разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременными

Разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны. Об этом заявил в среду, 15 июня, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы. Значит, разговоры о седьмом пакете несколько преждевременны», — сказал он «РИА Новости».

Чижов также добавил, что седьмой пакет санкций ЕС против России будет стратегической ошибкой. По его словам, если его примут, Москва будет с этим разбираться.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. По словам замглавы МИД Польши Павла Яблоньского, в нем пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям. Кроме того, чиновник допустил, что российские активы в Европе будут конфисковываться, а не замораживаться.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».