Реклама
Прямой эфир
Мир
В аэропорту Праги отменили вылеты из-за отказа системы управления полетами
Мир
В ЛНР сообщили о блокировке украинских боевиков на заводе «Азот»
Мир
Жителей Чернобаевки предупредили о неразорвавшихся снарядах после обстрела ВСУ
Экономика
В Минсельхозе пообещали рассмотреть вопрос увеличения господдержки пекарям
Экономика
Золотодобывающая компания Kinross Gold продала российские активы за $340 млн
Мир
В ВОЗ не стали рекомендовать массовую вакцинацию от оспы обезьян
Мир
Столтенберг анонсировал новые схемы обороны альянса на восточном направлении
Мир
ВСУ выпустили 10 снарядов из «Урагана» по поселку Троицкое в ЛНР
Мир
Морской торговый порт в Херсоне возобновил работу
Армия
Путин наградил орденом Жукова 239-й танковый полк за массовый героизм
Общество
Автобусы между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят до 1 июля
Сюжет:

Чижов назвал разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременными

0
Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны. Об этом заявил в среду, 15 июня, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций
Отказ от российских энергоресурсов кратно усилит дальнейший рост цен

«Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы. Значит, разговоры о седьмом пакете несколько преждевременны», — сказал он «РИА Новости».

Чижов также добавил, что седьмой пакет санкций ЕС против России будет стратегической ошибкой. По его словам, если его примут, Москва будет с этим разбираться.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

В настоящее время ведется работа над седьмым пакетом санкций ЕС. По словам замглавы МИД Польши Павла Яблоньского, в нем пойдет речь о газовом эмбарго и отключении от SWIFT всех российских банков. Также он высказался о необходимости ограничивать допуск России к промышленным технологиям. Кроме того, чиновник допустил, что российские активы в Европе будут конфисковываться, а не замораживаться.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022