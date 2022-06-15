Киркоров построит торговый комплекс под Санкт-Петербургом

Компания «Строительные решения», соучредителями которой являются певец Филипп Киркоров и деловой партнер Михаил Баракин, построит торгово-развлекательный комплекс в Ленинградской области. Соответствующее соглашение с правительством региона было подписано 15 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Комплекс под названием «Звезда» будет построен в деревне Новосаратовка Всеволожского района, недалеко от Санкт-Петербурга. Стройку планируется завершить через 14 месяцев.

Присутствовавший на подписании соглашения Киркоров рассказал, что хочет вкладывать средства в полезные для людей проекты, и выразил надежду, что первая попытка получится удачной.

«Это первый комплекс, я надеюсь, что он будет успешен. В каждом большом регионе можно найти 14 «квадратов», чтобы создать что-то новое. Наверное, сейчас то время, когда нужно вкладывать не в шмотки, не в тачки, а в проекты для людей», — цитирует певца телеканал «78».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал оказать содействие «Строительным решениям» в реализации проекта.

«Мы понимаем, как это соглашение будет реализовываться на территории Ленинградской области. Компания получит все преференции в рамках действующих нормативных документов и законодательства Ленинградской области», — сказал глава региона.

Сумма инвестиций в проект ТРЦ составит 1,7 млрд рублей. Комплекс площадью 14 тыс. кв. м будет расположен по дороге в деревню Новосаратовка.