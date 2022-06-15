Военный историк заявил о пике конфликта на Украине

Конфликт на Украине в той конфигурации, в которой мы его видим, сейчас находится на пике, заявил в среду, 15 июня, военный историк Никита Буранов.

«Сейчас я бы осторожно подходил к оценкам, потому что конфликт, его течение — в той конфигурации, в которой мы его видим, — находится на пике. Украинская армия несет огромные потери — почти 3 тыс. солдат заблокированы на «Азоте», это то же самое, что и в «Азовстали», там повторение истории. По заявлениям наших официальных лиц, украинцы отказались вести какие-либо переговоры», — подчеркнул Буранов в беседе с «Известиями».

По словам военного историка, прогнозы давать сложно, однако он предположил, что в дальнейшем возможны три варианта развития событий. Во-первых, это может быть потеря Украиной суверенитета.

«Второй вариант — само украинское руководство будет предпринимать какие-то действия, но пока оно этого не делает, что странно. Третий вариант — какое-то переломное коренное событие на фронте, которое делает возможным генеральное наступление России и [Донецкой и Луганской Народных] Республик: украинцам будет нечем обороняться и они вынуждены будут пойти на безоговорочную капитуляцию», — заключил Буранов.

Ранее, 13 июня, журнал National Interest опубликовал статью, в которой обозреватель Араш Тупчинеджад заявил, что Киеву нужно задуматься о возобновлении диалога с Москвой и возможных территориальных уступках, так как затяжной конфликт грозит существованию самой Украины. Кроме того, обозреватель констатировал, что поддержка Украины из-за рубежа также снижается, так как введенные антироссийские санкции провоцируют инфляцию и внутренние проблемы.

12 июня итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что западные государства не должны допускать эскалации конфликта на Украине, даже если для этого придется пойти на сделку с Россией.

24 мая бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России в Донбассе, необходимо уговорить Киев вернуться к переговорам. Фактически Киссинджер призвал Киев к переговорам с Москвой. Он подчеркнул, что Запад ждут фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил.

Также Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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