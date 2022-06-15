В Кремле не разделяют опасений защиты Навального по поводу его этапирования

В Кремле не отслеживают перемещение осужденных по разным колониям. Об этом заявил 15 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, таким образом прокомментировав факт этапирования блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

«Отслеживание местоположения осужденных, этапирования их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативы Кремля», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что в Кремле не разделяют опасения защиты Навального по поводу отсутствия точной информации о его местонахождении.

Накануне адвокат Ольга Михайлова сообщила, что Навального этапировали из Покровской колонии №2. Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан заявил, что блогер этапирован в ИК-6 строгого режима.

В марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. Блогера приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей.

В феврале 2021 года Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал блогера виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину, однако штраф выплатил. Во время процесса он допускал оскорбительные выпады в адрес ветерана и его внука, а также прокурора и судьи.

Тогда же Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.