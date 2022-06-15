Грузия отменила вакцинацию и ПЦР-тест для туристов с 15 июня

С 15 июня иностранным туристам больше не нужно проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 или делать ПЦР-тест, для того чтобы попасть в Грузию. Об этом сообщили на сайте правительства в документе от 14 июня.

«Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), при выезде из любой страны освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа до визита и самоизоляции», — говорится на сайте.

В настоящий момент между Россией и Грузией нет прямого авиасообщения, однако до страны можно добраться с пересадками в Минске, Стамбуле, Ереване или Баку, а также по сухопутной границе. Антикоронавирусные ограничения для передвижения на автомобиле с российской стороны были сняты 17 мая.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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