В России разрешили выезжать в Грузию на авто

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее антикоронавирусные ограничения на въезд в Грузию, а также в Донбасс через автомобильные и иные пункты пропуска. Документ был опубликован 17 мая на официальном портале правовой информации.

Изменениям подверглось распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.

Согласно новому документу, ограничения теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее выезд через такие пункты уже был разрешен в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан и Китай.

Ранее, 11 мая, иммунолог Николай Крючков объяснил жесткие локдауны из-за COVID-19 в Китае. Он связал их в том числе с низким качеством местных вакцин от коронавируса.