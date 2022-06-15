Эффективность «Спутника V» против «Омикрона» составила 97% при ревакцинации

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет 97% при ревакцинации или бустировании препаратом «Спутник Лайт». Результаты соответствующего исследования опубликованы в медицинском журнале Vaccines.

Исследование провели специалисты Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова, Центра им. Гамалеи и РФПИ. Они изучили состояние более тысячи пациентов из Москвы.

«Согласно полученным результатам, эффективность вакцины «Спутник V» при бустировании препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V» составила 97% против всех видов госпитализаций от штамма «Омикрон» и 99,4% против критических случаев. Эффективность против всех видов госпитализаций после получения минимум одной дозы вакцины составила 85,9%», — сказано в статье.

В конце мая сообщалось, что «Спутник V» продемонстрировал более высокий титр вируснейтрализующих антител к «Омикрону» по сравнению с двумя уколами препарата Pfizer. Отмечалось, что 74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» нейтрализовали штамм «Омикрон» против 56,9% у вакцины Pfizer.

«Спутник V» разработали специалисты Центра им. Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. В настоящее время «Спутник V» одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а вакцина «Спутник Лайт» — более чем в 30 странах.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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