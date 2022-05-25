«Спутник V» показал более высокую защиту против «Омикрона» по сравнению с Pfizer

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала более высокий титр вируснейтрализующих антител к штамму «Омикрон» по сравнению с двумя уколами препарата Pfizer. Это в среду, 25 мая, вытекает из данных исследования, проведенного учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Института Спалланцани в Италии.

Отмечается, что 74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» нейтрализовали штамм «Омикрон» против 56,9% у вакцины Pfizer.

Кроме того, исследование показало, что «Спутник V» нейтрализует штамм «Омикрон» за счет формирования сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.

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Также ученые заявили, что вакцина «Спутник Лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма «Омикрон» до уровней, сопоставимых с титрами, которые «Спутник V» формирует против исходного штамма.

В феврале директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» на 89% эффективна против тяжелых случаев коронавируса, вызванных «Омикрон»-штаммом. Если человек поставил бустерную прививку, тогда эффективность составляет 93–94%.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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