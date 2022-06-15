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Осенью в РФ появится новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», станет доступен новый сценарий проведения платежей — операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента. Об этом сказано в бюллетене национальной платежной системы (его фрагменты есть у «Известий»).

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В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Платежная система «Мир» планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт, заявили «Известиям» в пресс-службе платежной системы. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.

«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — пояснили в национальной платежной системе.

В банке «Открытие» уточнили, что новый способ предусматривает несколько сценариев генерации QR-кодов — в мобильном приложении банка и в Mir Pay.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пустить в код: в РФ появится новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир»

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