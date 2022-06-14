В СФ назвали откровенной чепухой слова Моравецкого о нападении РФ на Польшу

Никому не нужна Польша и никто на нее не собирается нападать. Об этом во вторник, 14 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что Варшаве следовало бы умерить свой воинственный пыл.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что 40 млн граждан страны готовы с оружием противостоять нападению России, если такое когда-нибудь произойдет.

«Стыдно, что у такой большой европейской страны с богатой историей во главе правительства стоит человек, который несет откровенную чепуху. Никому не нужна Польша и никто нападать на нее не хочет. А вот Польше самой следовало бы умерить свой воинственный пыл. <…> Вот эти попытки обвинить Россию во всех смертных грехах — это провокация, попытка столкнуть Россию с НАТО, со всем западным миром и, как обычно, отсидеться в стороне. Думаю, что это недостойно главы правительства современной европейской страны», — подчеркнул сенатор.

13 мая Моравецкий заявил, что русский мир — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить.

Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению русского мира как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, на Украине не остановится.

За день до этого политолог Андрей Суздальцев рассказал о том, что Польша готовится к возможной войне с Россией. При этом он отметил, что высокий уровень самомнения «со времен Средневековья приводил польскую армию к катастрофе». Поэтому эта страна всегда проигрывала еще в штабах, а не на поле боя.

1 июня посол России в Польше Сергей Андреев заявил об отсутствии у Москвы планов по нападению на страну. «Без никаких сомнений, Россия не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши», — утверждал дипломат. При этом он отметил, что отношения России и Польши еще никогда не были на таком низком уровне, как сейчас.