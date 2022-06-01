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Посол РФ в Варшаве заявил об отсутствии у России причин нападать на Польшу

Посол РФ в Варшаве заверил поляков, что у России нет причин угрожать безопасности Польши
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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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У России нет планов нападать на Польшу. Об этом 1 июня сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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«Без никаких сомнений, Россия не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши», — заявил он на пресс-конференции в Варшаве.

Вместе с тем Андреев отметил, что в истории российско-польских отношений еще никогда не было отмечено такого низкого уровня, в котором они пребывают сейчас.

19 мая сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла. 9 мая гражданка Украины Ирина Земляна и другие неустановленные лица в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве совершили нападение на Андреева, плеснув ему на лицо и одежду жидкость красного цвета.

После этого инцидента Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

25 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы страны поддержать конфискацию российской собственности в стране. 18 марта также сообщалось, что власти Евросоюза изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

30 марта Моравецкий заявил, что русофобия в Польше сейчас является мейнстримом и Польша намерена установить в этом направлении «стандарты определенного рода».

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