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Один из двух детей найденной в Челябинске мертвой матери выжил

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Один из двух детей, которых в Челябинске мать предположительно выкинула из окна после конфликта с супругом, выжил. Он находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь, сообщили 14 июня в Минздраве региона.

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«Ребенок госпитализирован в состоянии тяжелой степени. Он находится под контролем врачей, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил в беседе с ТАСС собеседник, знакомый с ситуацией.

В настоящий момент предполагается, что женщина в результате ссоры с мужем могла совершить самоубийство, предварительно выбросив двоих детей из окна.

Следственное управление Следственного комитета России (СК РФ) по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 «Убийство» уголовного кодекса (УК РФ).

1 июня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве сына. Известно, что ребенок умер насильственной смертью. На теле имелись следы насилия и ожогов от сигарет. Тело было замотано в пакеты и помещено в сумку, которая также была набита камнями для утяжеления.

30 мая следователи совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний житель города.

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