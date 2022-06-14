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В Госдепе анонсировали совместное с G7 усиление санкций против России

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Белый дом вместе со странами-партнерами по блоку G7 работает над комплексом мер, направленных на ужесточение антироссийских санкций. Такое заявление 13 июня сделал первый заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган во время выступления в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне.

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«Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — приводит слова Хогана «Газета.Ru».

Кроме того, он дал комментарий относительно возможности передачи замороженных российских активов Киеву. По его словам, подобный шаг требует устранения большого количества юридических сложностей.

Дипломат выступил во время дискуссии, приуроченной к 75-летию со дня произнесения американским государственным деятелем Джорджем Маршаллом знаменитой речи в Гарварде, которая стала основой для помощи Европе после Второй мировой войны, известной как «План Маршалла». Как говорится в анонсе мероприятия, цель обсуждения — извлечение уроков из «Плана Маршалла» применительно к текущей ситуации вокруг Украины, а также обсуждение мер по предотвращению потери экономической стабильности и безопасности в Европе и мире.

Страны «большой семерки» продолжают усиливать санкционное давление на Россию и оказывать финансовую поддержку Украине в контексте проводимой РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, 20 мая главы минфинов государств, входящих в G7, сообщили о намерении продолжать следовать курсу на изоляцию России от мировой экономики.

В тот же день представители стран G7 сообщили о том, что предоставят Украине почти $20 млрд в качестве финансовой поддержки. Участники блока подчеркнули, что и дальше будут продолжать поддерживать Украину на протяжении всей спецоперации России и после нее. Кроме того, 31 мая страны-участницы объединения совместно с Евросоюзом анонсировали еще $9 млрд для финансовой помощи Киеву.

Представитель Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков в тот же день прокомментировал решение стран-участниц блока G7. По его мнению, члены объединения не могут отказаться от курса на введение новых санкций против Москвы из-за угрозы «потерять лицо» несмотря на ущерб, который они причиняют их экономике.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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