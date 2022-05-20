Страны G7 выделят Киеву почти $20 млрд в качестве финансовой поддержки

Страны G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, выделят Украине $19,8 млрд в качестве финансовой поддержки. Об этом сообщается в совместном заявлении «большой семерки» по итогам встречи министров финансов G7.

«В 2022 году мы мобилизовали $19,8 млрд для поддержки бюджета, в том числе $9,5 млрд в виде недавних обязательств, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — приводит текст документа Reuters.

G7 подчеркнули, что и дальше будут продолжать поддерживать Украину на протяжении всей спецоперации России и после нее.

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Ранее в этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Кроме того, днем ранее стало известно, что сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. Теперь инициатива должна поступить на подпись Джо Байдену.

Также 14 мая главы МИД «большой семерки» заявили, что будут и дальше поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо».

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам G7 с просьбой конфисковать российские активы. За несколько дней до этого, 11 мая, украинское правительство утвердило документ, согласно которому российские активы отходят Киеву.

Кроме того, 9 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

До этого, 14 апреля, СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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