Жители Запорожской области записались на месяц вперед на получение гражданства РФ

Запись на подачу документов для оформления гражданства РФ заполнена на месяц вперед в Запорожской области. В регионе нужно открыть, по меньшей мере, еще 20 центров для подачи документов. Об этом сообщил ТАСС 9 июня член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«Сегодня единая база очередей, которые выстраиваются, перешагнула месячный уровень: на месяц вперед люди уже записались на подачу документов на гражданство РФ. Речь идет о необходимости открытия как минимум двух десятков таких центров», — заявил он.

При этом Рогов уточнил, что жители любых регионов Украины, переезжающие на освобожденные территории Запорожской области, имеют право подавать документы на оформление гражданства РФ, независимо от прописки. Пошлина на оформление гражданства отменена.

Днем ранее Рогов подчеркнул, что в этом году пройдет референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ, подготовка к нему займет несколько месяцев. Он отметил, что подавляющее число жителей области хотят быстрее стать частью России. Рогов уверен также, что чем быстрее Запорожье войдет в состав РФ, тем быстрее в регионе наладится жизнь.

25 мая сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

6 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о возможности подачи в регионе документов на получение российского гражданства в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции. Он подчеркнул, что желающих стать российскими гражданами оказалось гораздо больше, чем ожидалось. Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, 80% из которых выразили желание стать гражданами России, президент РФ Владимир Путин днем позже ввел упрощенный порядок получения российских паспортов для жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей.

Эти регионы российские войска освободили от украинских националистов в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».