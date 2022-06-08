Иностранные наемники с «Азовстали» частично признали вину на суде в ДНР

Иностранные наемники с завода «Азовсталь» в Мариуполе — британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим — частично признали свою вину в суде Донецкой Народной Республики (ДНР).

Они признали вину по статье 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Преступления по этой статье наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до 2-х лет или пожизненным лишением свободы.

Судебный процесс над иностранными наемниками начался в Донецке 7 июня. Их обвиняют в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

5 июня Генпрокуратура ДНР заявила, что завершила расследование и передала в суд дело Аслина. Уточнялось, что он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне Киева.

Ранее, 20 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отнестись к пленным с милосердием. По его словам, Пиннер и Аслин были военнослужащими Вооруженных сил Украины, а не наемниками.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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