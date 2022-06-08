Минобороны: группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери в живой силе и технике

Украинская армия несет в Донбассе большие потери как в живой силе, так и в технике. Об этом 8 июня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов», — сказал он на брифинге.

Конашенков также отметил, что украинская сторона потеряла шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что в настоящий момент ВСУ несут очень большие потери в Николаевской области, причиной которых является работа российской дальнобойной артиллерии, до которой украинская армия «не достает».

Уехавший с Украины 1 июня канадский журналист Нил Хаэр, в свою очередь, написал о тысячах погибших военнослужащих ВСУ. Он приложил скриншот переписки с украинским солдатом, который сообщил ему, что в его подразделении насчитывалось 60 военных, но в живых осталось лишь четверо.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ теряют 60–100 солдат в день убитыми и около 500 ранеными. Он назвал ситуацию на востоке страны очень тяжелой.

27 мая пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры занижают потери среди украинских боевиков, списывая их на дезертиров и пропавших без вести.

Тогда же глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики содержится более 5 тыс. украинских военнопленных. Последними сдались подразделения «Азова» с завода «Азовстали» — это 2439 человек. А до них сдались еще порядка 3 тыс. военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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