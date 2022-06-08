Ценз не помеха

Поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет многие обыватели связывают исключительно с тотальным доминированием России в женских одиночных соревнованиях. Как человек, всю жизнь проработавший в этом виде спорта, несколько десятилетий изнутри наблюдающий систему ISU, должен сказать, что эта точка зрения недалека от истины.

Причем я бы не стал связывать всё это с какими-то антироссийскими предубеждениями. Безусловно, нынешняя геополитическая обстановка отчасти повлияла на ту легкость, с которой был утвержден новый ценз. Но ключевой аспект: мы зашли на традиционно американскую территорию, добиваемся успехов в дисциплине, которую они считают «своей».

Ведь были и раньше истории, когда девочки в 16–17 лет побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В 1990-е – начале 2000-х годов три подряд Олимпиады в этом возрасте выигрывали украинка Оксана Баюл, американки Тара Липински и Сара Хьюз. Но тогда о введении возрастного ценза речи не шло.

Дело в том, что у США богатые традиции в фигурном катании, большая история побед в разных дисциплинах. Но именно успехами женщин-одиночниц американцы гордились особо, именно эти спортсменки всегда были предметом особого культа. И тот факт, что с 2014 года подопечные Этери Тутберидзе начали стабильно побеждать на крупных соревнованиях, стали очень популярны в мире, востребованы в различных коммерческих шоу, не мог не ударить по самолюбию американского сообщества в фигурном катании.

Это ведь были уже не единичные случаи, успехи россиянок стали системой. Следствием сразу нескольких факторов: еще с советских времен выстроенной системы подготовки, наличия целой россыпи выдающихся тренеров. Причем немаловажно, что эти тренеры после развала СССР долго работали за границей, в том числе в Америке, впитали в себя тамошние прогрессивные методы, а вернувшись, умело применили их в России.

Такой системности и высокой конкуренции в фигурном катании нет ни в одной стране. Поэтому я уверен, что высокий возрастной ценз не помешает нам добиваться успехов и дальше. И Тутберидзе, и другие специалисты адаптируются к новым реалиям. Тем более недавнее золото Олимпиады в Пекине подопечная Этери Георгиевны Анна Щербакова выиграла в 17 лет, то есть ее допустили бы до соревнований и по новому регламенту. А ставшей второй Александре Трусовой до этого возраста не хватало всего двух месяцев.

Поэтому самой важной темой сейчас становится не ценз, а максимально быстрое наше возвращение на международные соревнования. И я считаю, что при всех политических сложностях, такое решение в обозримом будущем примут: слишком уж серьезно зависит коммерческий потенциал фигурного катания от российских спортсменов и от противостояния их с теми же американками, японками, канадками, китаянками и представительницами Европы.

Не менее важен и такой аспект, как наличие на руководящих должностях в ISU наших представителей. В этом смысле эпохальным событием становится уход с поста первого вице-президента организации Александра Лакерника. Он в целом оказывал серьезное влияние на развитие фигурного катания в мире. Особенно в технической части. И как представитель России по мере своих возможностей способствовал тому, чтобы интересы наших спортсменов учитывались.

Его уход из ISU повлияет не только на позиции нашей страны в мировой системе фигурного катания, но и в целом на этот вид спорта. Я бы не стал связывать сложение полномочий Лакерника с какими-то предубеждениями в отношении него лично или России в целом. Ведь нашим гражданам официально не запретили избираться в руководящие органы ISU. И некоторые наши представители сейчас являются кандидатами в различные комитеты.

Уйти со своего поста Александру Рафаиловичу пришлось из-за регламента. Быть президентом или вице-президентом ISU могут только люди не старше 75 лет. А Лакернику уже 77.

На конгрессе в Таиланде рассматривался вариант изменения регламента — было предложение повысить максимальный возраст нахождения в руководстве организации до 80 лет. Это давало бы Лакернику возможность продлить свои полномочия. Но делегаты такой шаг не поддержали. В итоге регламент ударил не только по представителю России, но и по нынешнему президенту ISU голландцу Яну Дейкеме, которому тоже 77 лет.

Изначально многие удивлялись, что идею поднятия возрастной планки до 80 лет вообще внесли на рассмотрение конгресса — ведь это давало России шанс сохранить столь влиятельного своего представителя. Но дело в том, что сейчас в президенты ISU баллотируется американка Патриша Сент-Питер, которой тоже за 70. И по нынешнему регламенту она в случае избрания сможет руководить не дольше одного четырехлетнего срока. А измени сейчас конгресс регламент, у нее появился бы шанс на два срока, что очень выгодно тем, кто ее поддерживает.

Важно понимать, что Лакерник во многом определил современную систему фигурного катания. Блестящий технарь, кандидат физико-математических наук, заместитель завкафедрой математического анализа Московского технического университета связи и информатики. Он сумел применить эти свои навыки в фигурном катании, здорово просчитав влияние различных недокрутов и перекрутов на судейские оценки, четко сформулировав стандарты оценок качества технического исполнения спортсменами элементов и программ, их сложности.

Всё это легло в основу современной системы судейства, которая стала значительно прозрачнее и понятнее простому зрителю, чем раньше. Это существенно снизило количество скандалов. И это казалось невозможным для такого субъективного вида спорта, как фигурное катание.

Я не знаю, кто сейчас способен столь глубоко формировать систему, как это сделал Лакерник. При этом он был равноудаленным человеком, не увлекался лоббированием интересов российских спортсменов, хотя такие возможности у него были. Тогда бы наше превосходство было еще выше, но Лакерник сделал всё, чтобы не дать ISU повода подозревать его в ангажированности.

Теперь наступают сложные времена. Но уверен, что наше фигурное катание справится и сохранит свои позиции, если его искусственным путем не оставят в изоляции.

Мы часто проходили через трудности, вызванные негативным восприятием россиян, советских людей за рубежом. Я лично застал время, когда наших судей не допустили до чемпионата мира – 1977. Ссылались на то, что они слишком субъективны, слишком лояльны к советским фигуристам, своим соотечественникам. Руководство ISU при этом лично обещало тогдашнему председателю Спорткомитета СССР Сергею Павлову, что не допустит предвзятости в отношении наших спортсменов. Итог: три золота из четырех. В том числе в мужском одиночном катании, где Володя Ковалев принес нам одну из трех побед на ЧМ в советский период в этой дисциплине.

Все разговоры, что советских фигуристов кто-то тянет за уши к победам, быстро прекратились. И сейчас наших никто не сломает. Слишком велики традиции, потенциал и запас прочности у нашего фигурного катания.

Автор — почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России

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