В Госдуме объяснили назначение спецлагеря для пленных на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 8 июня, в беседе с «Известиями» объяснил назначение спецлагерей для пленных на Украине.

Как отметил депутат, на сегодняшний день в плен сдалось около 7 тыс. представителей вооруженных сил Украины (ВСУ), большая часть из которых — представители нацбатальонов. Среди военнопленных есть и иностранные наемники, уточнил он.

Чепа подчеркнул, что отношение к военнопленным в России и на Украине существенно отличается и «так было всегда».

«Мы показывали иностранным коллегам-парламентариям пытки, как они (украинские военнослужащие. — Ред.) издевались над военнопленными ДНР и ЛНР. <...> Думаю, что этот лагерь создается для того, чтобы пытаться показать деморализованным военнослужащим (мы знаем, что в рядах ВСУ растет дезертирство), для того, чтобы пиарить свои якобы успехи. Я уверен, что помимо попавших в плен наших ребят там будут подставные, фейковые товарищи, которых будут выдавать за наших военнопленных и которые будут говорить всякие гадости», — добавил Чепа.

6 июня министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о том, что украинские власти создали специальный лагерь для российских военнопленных в одной из западных областей страны. По его словам, там содержатся пленные РФ, в отношении которых нет близких ожиданий обмена.

Глава минюста заверил, что с российскими военнопленными обращаются в полном соответствии с Женевской конвенцией. Он также добавил, что главная цель для Украины — удерживать россиян таким образом, чтобы стране не было предъявлено никаких обвинений в пытках и военных преступлениях. Ежемесячно, указал Малюська, на содержание одного военнопленного требуется не менее 3 тыс. гривен (около 6230 рублей).

8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена созданием подобных учреждений на Украине.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и обеспечению прав граждан, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Также она указала на то, что с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса с жалобами на нарушение прав человека украинскими властями обратилось более 3 тыс. граждан.

12 мая уполномоченный по правам человека сообщала о 73 удерживаемых на Украине российских моряках.

31 мая сообщалось, что Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО украинского города Житомира Петра Титовца на два месяца. Уголовное дело против Титовца было возбуждено по ст. 365 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» за жестокое обращение с российскими военнопленными.

5 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Тогда Москалькова напомнила, что с 24 февраля прошло уже несколько таких процедур.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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