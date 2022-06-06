Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению военных РФ из плена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник, 6 июня, на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала об итогах за 2021 год, работе по возвращению из плена российских военнослужащих и обеспечении прав граждан, прибывших с территорий Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) и Украины.

«Я со своей стороны посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием», — заявила Москалькова.

Также она указала на то, что с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса с жалобами на нарушение прав человека украинскими властями обратилось более 3 тыс. граждан. Над такого рода заявлениями ведется работа совместно с Минобороны РФ и МЧС. Татьяна Москалькова обратила внимание на нежелание Международного Комитета Красного Креста посетить российских военнопленных и, как следствие, невозможность контроля за соблюдением международных норм и правил.

Те гражданские лица, кто находился на Украине с момента начала спецоперации и не могли вернуться в Россию, такие как дальнобойщики, моряки и другие выполнявшие рабочие отношения, благодаря обращению и успешному ведению диалога с Киевом постепенно уезжают домой.

Татьяна Москалькова, подводя итоги работы за 2021 год, подчеркнула, что за все 12 месяцев к ней как к уполномоченному по правам человека поступило 59,5 тыс. обращений. Эта цифра стала рекордной. Подтвердились нарушения прав граждан по 2253 тыс. жалобам, и в результате мер реагирования восстановлены права 11 тыс. человек.

«В результате принятых мер восстановлены права по 875 подозреваемым, обвиняемым, осужденным. <…> . 4,2 тыс. граждан, проживающих на территории Байкала, после того как вы издали указ (я обращалась к вам в прошлом году по этому поводу), получили возможность приобрести жилье в России и вернуться на Родину», — добавила Москалькова.

12 мая уполномоченный по правам человека сообщала о 73 удерживаемых на Украине российских моряках.

5 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Тогда Москалькова напомнила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

Предыдущий обмен состоялся 24 марта по формуле 10 на 10. Тогда же был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

В результате первого обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены девять российских военных. Как уточнила омбудсмен 21 марта, россиян обменяли на мэра Мелитополя.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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