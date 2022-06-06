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На Украине создали спецлагерь для российских военнопленных

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko
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Украинские власти создали специальный лагерь для военнопленных из России в одной из западных областей страны. Как заявил 6 июня министр юстиции Украины Денис Малюська, там содержатся российские военнопленные, в отношении которых нет близких ожиданий обмена.

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Глава минюста сообщил украинским СМИ, что с пленными военными РФ обращаются в полном соответствии с Женевской конвенцией.

«Что касается военнопленных, которых только что захватили, или тех, которые планируются для обмена, они разбросаны по учреждениям министерства юстиции практически по всей территории Украины», — объяснил Малюська.

По его словам, уровень содержания военнопленных намного лучше, чем содержание заключенного или осужденного.

«Немножко лучшее питание, немножко лучшие средства гигиены, полный доступ Красного Креста», — отметил министр.

Он также добавил, главная цель для Украины — удерживать российских военнопленных таким образом, чтобы к стране не было предъявлено никаких обвинений в отношении пыток и военных преступлений. Ежемесячно, указал Малюська, на содержание одного военнопленного требуется не менее 3 тыс. гривен (около 6230 рублей).

В этот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и обеспечению прав граждан, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Также она указала на то, что с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса с жалобами на нарушение прав человека украинскими властями обратилось более 3 тыс. граждан.

12 мая уполномоченный по правам человека сообщала о 73 удерживаемых на Украине российских моряках.

31 мая сообщалось, что Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО украинского города Житомира Петра Титовца на два месяца. Уголовное дело против Титовца было возбуждено по ст. 365 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» за жестокое обращение с российскими военнопленными.

12 мая Савеловский суд Москвы также заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине, Сергея Шамшуру и Романа Чебаненко, за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. В суде уточнили, что Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Чабаненко — начальником СИЗО Кропивницкого. Оба объявлены в международный розыск.

5 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Тогда Москалькова напомнила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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