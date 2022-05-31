Суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира

Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО украинского города Житомира Петра Титовца. Как сообщили в пресс-службе суда 31 мая, Титовец арестован на два месяца.

Решение суда означает, что арестованный будет помещен в СИЗО на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Уголовное дело против Титовца было возбуждено по ст. 365 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

12 мая Савеловский суд Москвы также заочно арестовал начальников двух СИЗО на Украине, Сергея Шамшуру и Романа Чебаненко, за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен. В суде уточнили, что Шамшура является начальником СИЗО в Николаеве, Чабаненко — начальником СИЗО Кропивницкого. Оба объявлены в международный розыск.

7 мая Савеловский суд также заочно арестовал начальника СИЗО Полтавы Алексея Домашова. Ему вменяется жестокое обращение с российскими военнопленными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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