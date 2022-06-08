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В РФ обеспокоены созданием на Украине спецлагеря для пленных

Захарова: Россия обеспокоена созданием на Украине спецлагеря для пленных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия обеспокоена заявлениями о том, что на Украине создали специальный лагерь для российских военнопленных. Об этом в среду, 8 июня, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«С большой обеспокоенностью мы восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным», — сказала она в ходе брифинга.

6 июня Малюська рассказал о том, что украинские власти создали специальный лагерь для российских военнопленных в одной из западных областей страны. По его словам, там содержатся пленные РФ, в отношении которых нет близких ожиданий обмена.

Глава минюста заверил, что с российскими военнопленными обращаются в полном соответствии с Женевской конвенцией. Он также добавил, что главная цель для Украины — удерживать россиян таким образом, чтобы стране не было предъявлено никаких обвинений в пытках и военных преступлениях. Ежемесячно, указал Малюська, на содержание одного военнопленного требуется не менее 3 тыс. гривен (около 6230 рублей).

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и обеспечению прав граждан, прибывших с территорий Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Также она указала на то, что с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса с жалобами на нарушение прав человека украинскими властями обратилось более 3 тыс. граждан.

12 мая уполномоченный по правам человека сообщала о 73 удерживаемых на Украине российских моряках.

31 мая сообщалось, что Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО украинского города Житомира Петра Титовца на два месяца. Уголовное дело против Титовца было возбуждено по ст. 365 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» за жестокое обращение с российскими военнопленными.

5 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Тогда Москалькова напомнила, что с 24 февраля прошло уже несколько таких процедур.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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