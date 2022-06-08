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Военный историк заявил о конфликте офиса Зеленского с главнокомандующим ВСУ

Военный историк Буранов: офис Зеленского хочет сделать главнокомандующего ВСУ козлом отпущения
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующим украинских войск Валерием Залужным происходит конфликт, потому что последнего намерены сделать козлом отпущения в случае неудачи армии страны в спецоперации России по защите Донбасса. Такое мнение в среду, 8 июня, в беседе с «Известиями» выразил военный историк Никита Буранов.

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Ранее в этот день российский хакер RaHDIt на условиях анонимности сообщил о том, что между офисом Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. Так, военные считают, что в некоторых моментах с точки зрения военной целесообразности лучше отступить, в то время как офис главы государства настаивает, что этого ни в коем случае делать не надо. По его словам, по этой причине украинская армия несет большие потери.

Как подчеркнул Буранов, в офисе Зеленского находятся не военные люди, которые не могут отвечать за ведение боевых действий.

«В любом случае негативного развития боевых действий для Украины офис Зеленского хотел бы видеть в роли козла отпущения Залужного, который ведет довольно тяжелую войну для своей армии и терпит большие потери, однако украинская армия все-таки продолжает обороняться. Естественно, Залужный не хочет становиться козлом отпущения. Это главный конфликт. Кто их них окажется на коне в дальнейшей истории — большой вопрос», — объяснил военный историк.

Кроме того, по его словам, в украинской армии также много формирований, у которых различаются подходы к ведению боевых действий, среди которых Залужный вынужден лавировать.

3 июня военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заявил, что боевые действия на Украине ведутся бездарно, а Зеленскому нужны мертвые герои. При этом, как отметил специалист, профессиональные военные понимают губительность такой позиции и пытаются возразить Зеленскому, однако «за его спиной стоят американцы, в интересах которых затягивать войну», ввиду чего противостоять украинскому лидеру сложно.

1 июня в Сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут выполнять приказы, так как в подразделении большие потери. По их словам, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок. Также они отметили, что за четыре дня наступления не захватили ни одного населенного пункта.

24 мая украинские военные записали обращение к президенту Украины и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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