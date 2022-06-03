Военный эксперт согласился со словами Лукашенко о конфликте Зеленского и военных

Боевые действия на Украине ведутся бездарно, президенту страны Владимиру Зеленскому нужны мертвые герои, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в пятницу, 3 июня, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт.

«На Украине боевые действия ведутся бездарно, армия не обеспечена всем необходимым: оружие, бронежилеты, каски, продукты питания, лекарственные средства. Более того, Зеленский запрещает общим подразделениям, попавшим в окружение или попавшим в критическую ситуацию, покидать свои позиции. Ему нужны мертвые герои, чтобы показать, что его войска защищались до последнего и пали в борьбе за независимую и демократическую Украину», — подчеркнул Литовкин.



При этом, как отметил эксперт, профессиональные военные понимают губительность такой позиции и пытаются возразить Зеленскому, однако «за его спиной стоят американцы, в интересах которых затягивать войну», в виду чего противостоять украинскому лидеру сложно.

1 июня в Сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут выполнять приказы, так как в подразделении большие потери. По их словам, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок. Также они отметили, что за четыре дня наступления не захватили ни одного населенного пункта.

24 мая украинские военные записали обращение к президенту Украины и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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