Представлен дизайн новых упаковок блюд бывшего McDonald’s

В распоряжение «Известий» 8 июня попали макеты дизайна новых упаковок ресторанов McDonald’s, возобновляющего работу на территории России под новым брендом.

Так, из-за ребрендинга многие известные названия блюд из меню будут изменены.

Так, например, «Роял» переименуют в «Гранд», таким образом и «Двойной Роял» в «Двойной Гранд», а «Роял де Люкс» в «Гранд де Люкс». «Филе-о-фиш» станет «Фиш Бургером», «Макчикен Премьер» —«Чикен Премьером». «Чикен Макнаггетс» теперь будет называться «Наггетсы», а «Макмаффин» — «Маффином».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Новые коробки стали более сдержанными по цветовому оформлению, на них больше не будет декоративных элементов. Так, например, фирменные «подтеки» сыра, которые были нарисованы на коробке «Рояла», на «Гранде» присутствовать не будут. А «Фиш Бургер» будет упакован в коробку без привычного волнообразного узора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

С отдельных упаковок пропал клеточный узор, который заменили на более простую расцветку. Не будет на упаковке и логотипа McDonald's.

Конструкция останется прежней и не претерпит значительных изменений.

Днем ранее гендиректор McDonald's в России Олег Пароев сообщил, что около 200 ресторанов закрывшейся сети возобновят работу в России до конца июня под новым брендом. Так, первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и Московской области 12 июня. Гостей будут ждать рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде. Известно, что первое время после повторного открытия не будут работать «МакКафе» и «МакКиоски», а также служба доставки. О запуске этих сервисов будет сообщено дополнительно.

Также из руководства по открытию сети ресторанов быстрого питания, с которым ознакомились «Известия», новое приложение фастфуд-сети будет называться «Мой бургер», однако название пока не окончательное.

Накануне стало известно, что новый McDonald's подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах: зеленом, оранжевом и красном. В заявке указано, что под логотипами компания планирует производить разнообразную еду из мяса, птицы, рыбы и различные напитки, а также оказывать услуги общепита. Кроме того, компания будет выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку. Также сеть намерена изготовлять зонты, рюкзаки, сумки, одежду и игрушки.

23 мая сообщалось о разработке нового названия сети McDonald’s в России. По данным источника, в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Отмечалось, что в разработке проекта принимала участие материнская компания.

При этом «Известия» выяснили, как будет выглядеть форма сотрудников новой сети быстрого питания. Женщины должны будут носить белое платье в горошек и черный фартук, а мужчины — белую рубашку с аналогичным принтом и черные брюки.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».