В Первомайск доставили гуманитарную помощь из Ростовской области

Правительство Ростовской области совместно с Народной милицией ЛНР доставили гуманитарную помощь в Первомайск, передает телеканал «Известия». Из-за ежедневных артиллерийских обстрелов у города возникли проблемы с поставками. Первомайск находится на линии разграничения. Свыше 1,7 тыс. домов подверглись обстрелам и нуждаются в ремонте. В город прибыли две грузовые машины с питьевой водой и мукой.

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