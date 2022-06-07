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У ООН отсутствуют данные о якобы краже Россией украинского зерна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В структурах Организации Объединенных Наций (ООН) нет возможностей подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы экспортирует украинское зерно. Об этом заявил 7 июня официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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По словам Дюжаррика, в ООН видели все сообщения на эту тему в СМИ, а также обсудили их с коллегами из Всемирной продовольственной программы.

«У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру», — сказал представитель генсека на брифинге.

6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакими данными о якобы похищении Россией зерна у Украины, о чем заявили в Организации Объединенных Наций. Песков указал, что данное утверждение является фейком.

Ранее в конце апреля в украинских СМИ начали распространять информацию, что россияне якобы воруют зерно у украинских фермеров и вывозят его на «КамАЗах» в Крым.

6 июня агентство Bloomberg сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки заблокированного там украинского зерна, однако Украина отвергла предложенные условия.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания заявил, что морские порты Мариуполя и Бердянска работают штатно и готовы к отгрузке зерна. Как добавил Шойгу, завершено разминирование морского порта Мариуполя. Он уже принял первые грузовые суда.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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