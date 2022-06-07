Японист оценил последствия приостановки РФ сотрудничества по морским живым ресурсам

Решение Москвы о приостановке сотрудничества с Токио по промыслу морских живых ресурсов станет ударом для Японии и местной рыболовной промышленности. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал «Известиям» руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Так или иначе, это большой удар для местной рыболовной промышленности острова Хоккайдо и для японских кооперативов, которые занимаются [промыслом морских живых ресурсов] в течение многих лет и даже десятилетий. <…> Будет очень много крика со стороны японских СМИ и японских политиков, а также много жалоб, в которых будут обвинять и Россию, и японское правительство в том, что так обострили ситуацию. <…> По нам это решение ударит значительно меньше, но криков будет много», — отметил он.

О том, что РФ приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов ранее в этот день объявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она подчеркнула, что соглашение между странами 1998 года о вопросах сотрудничества в этой области является одним из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства. Договоренность была выстроена на основе интересов двух стран и позволяла японским рыбакам осуществлять промысел у Южных Курильских островов РФ.

В апреле Япония и Россия пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососевых в 2022 финансовом году. Как сообщило управление рыболовства Японии, японская сторона должна выплатить России от 200 млн до 313 млн иен в зависимости от реального объема выловленной рыбы.

Ранее Япония обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ. Так, Токио ввел ограничения против ряда российских компаний, банков, также под рестрикции попало более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ.

5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. По его мнению, в этом виноваты высшие лица страны.

Новые санкции в отношении России страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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