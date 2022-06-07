В Госдуме объяснили слова Зеленского о неспособности Украины наступать

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не способна идти в наступление, — это очередное обращение к Западу с просьбой поставить новую порцию оружия. Об этом во вторник, 7 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это очередная просьба, обращение к Западу, чтобы им дали очередную порцию оружия. А ссылки на то, что они давно бы всё завершили, если бы у них было оружие в достаточном количестве и того наименования, которого они хотят, — это всё миф. Единственное, к чему это приведет, — к очередной гонке вооружений, а также жертвам среди мирных жителей», — подчеркнул он.

По словам депутата, в Европе тоже понимают, что дальнейшая эскалация и попытки перевести действия в наступательную фазу с помощью определенных типов оружия приведут к дополнительным потерям.

«Понимают, к чему толкает Зеленский свой народ — к гибели», — заключил Чепа.

Ранее в этот день в ходе видеоконференции, организованной газетой Financial Times, Зеленский признал, что Киев уступает Москве в плане техники и не способен наступать.

5 июня полковник министерства обороны Австрии, начальник отдела исследований и военной стратегии в Терезианской военной академии Маркус Рейснер заявил, что военное преимущество российской армии в ходе спецоперации очевидно, и переломить ситуацию с украинской стороны будет непросто из-за фатального просчета западных союзников. Он пояснил, что тяжелое вооружение, гаубицы или боевые и стрелковые танки оперативно поставить невозможно.

29 мая газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

До этого, 16 мая, генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки армии России. Как отметил экс-военачальник, российская армия весьма сильная и обладает превосходством на земле и в воздухе, ее мощь нельзя не учитывать украинской стороне.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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