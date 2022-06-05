В минобороны Австрии назвали роковой для Украины просчет Запада

Военное преимущество российской армии в ходе спецоперации очевидно, и переломить ситуацию с украинской стороны будет непросто из-за фатального просчета западных союзников, уверен полковник министерства обороны Австрии, начальник отдела исследований и военной стратегии в Терезианской военной академии Маркус Рейснер.

«Поставки оружия Западом начались слишком поздно, поэтому тяжелое вооружение теперь не поспеет вовремя к месту назначения», — сказал он в субботу, 4 июня, изданию Die Welt.

Рейснер пояснил: часть подвозных путей для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северодонецка — под контролем российской армии. В зоне боевых действий поставить им возможно лишь небольшие системы вооружения — беспилотники Switchblade типа 300 или противотанковые системы Javeline. Тяжелое вооружение, гаубицы или боевые и стрелковые танки оперативно поставить невозможно.

В течение нескольких недель Рейснер пристально наблюдал и анализировал российскую военную тактику на Украине и в Донбассе. Он указывает на превосходство российских военных в воздухе, постоянный артиллерийский огонь с расстояния от 30 до 40 км, использование ракет малой дальности как основные стратегические элементы русских.

«Используя эту тактику, Россия просто выигрывает войну в Донбассе», — отметил он

По словам военного стратега, Россия использует свое превосходство в воздухе, которое заключается в том, что российские самолеты или вертолеты летают очень низко над землей и появляются совершенно неожиданно, поэтому противник замечает их слишком поздно.

«Хотя они не могут нанести точный удар, этого достаточно, чтобы посеять страх и ужас или поджечь лес, где прячутся украинские солдаты», — уточнил австрийских эксперт.

По словам Рейснера, есть информация, что украинские солдаты находятся «в очень большом стрессе в Донбассе и проявляют признаки боевой усталости. Они жалуются на нехватку вооружения».

2 июня стало известно, что члены конгресса от обеих партий потребовали от администрации президента США полный отчет по средствам, направленным Киеву. На Капитолийском холме обеспокоены способностью президента Джо Байдена должным образом регулировать беспрецедентные объемы наличных денег и тысячи единиц американского оружия, направляемых на Украину.

Сам же Байден 31 мая на страницах газеты The New York Times сообщил, что Вашингтон поставит Киеву еще более современные ракетные системы и боеприпасы к ним. По его словам, после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт «окончательно закончится только дипломатическим путем», США начали отправлять Украине оружие и боеприпасы, чтобы страна могла достойно сражаться на поле боя и «занять максимально сильную позицию за столом переговоров».

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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